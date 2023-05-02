Губернатор Курской области Роман Старовойт снялся в рекламе службы по контракту
Соответствующий видеоролик глава российского региона опубликовал в Telegram-канале.
«Если ты хочешь заниматься почетным делом и силен духом, твой выбор — служба по контракту!" — заявляет курский губернатор на видео.
До этого Старовойт несколько раз публиковал ролики о тренировках на военном полигоне.
Также к коллеге присоединился губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Telegram-канале он предложил жителям региона стать добровольцем или подписать контракт, сопровождая сообщение ссылками и телефонами для связи.