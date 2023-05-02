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Лента новостей / В регионе

Губернатор Курской области Роман Старовойт снялся в рекламе службы по контракту

 Соответствующий видеоролик глава российского региона опубликовал в Telegram-канале.

 

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На кадрах Старовойт в военной форме рассказывает о том, чем предстоит заниматься желающим оформить контракт. Кроме того, он обещает мужчинам ежемесячную зарплату от 204 тысяч рублей, выплаты от региона и президента России.

«Если ты хочешь заниматься почетным делом и силен духом, твой выбор — служба по контракту!" — заявляет курский губернатор на видео.

До этого Старовойт несколько раз публиковал ролики о тренировках на военном полигоне.

Также к коллеге присоединился губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Telegram-канале он предложил жителям региона стать добровольцем или подписать контракт, сопровождая сообщение ссылками и телефонами для связи.
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