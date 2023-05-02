В состав сводной казачьей бригады "Дон" вошел новый отряд

В строю бригады "Дон" наряду с другими отрядами, которые сегодня несут боевую службу на передовой линии в наиболее опасных районах СВО, появился специальный боевой отряд "Аксай".







"Это фактически батальонно-тактическая группа, но спектр задач имеет более широкий, который включает кроме боевой диверсионно-разведывательную деятельность", – сообщили порталу в бригаде "Дон".Командует отрядом "Аксай" опытный боевой кубанский казак с позывным Чип, представленный к званию Героя России за героизм, проявленный в зоне СВО."До половины бойцов отряда – опытные воины, прошедшие бои первого года СВО в рядах сводного отряда “Дон”. Большинство из них награждено государственными наградами Российской Федерации. Другая половина – новички-добровольцы, однако они с момента поступления в отряд заняты боевой подготовкой под руководством более опытных соратников. Зная этих казаков-воинов по боям первого периода СВО, командование уверено в абсолютной надежности отряда "Аксай", который со дня на день ждет отправки в бой", – уточнили в бригаде "Дон".В минувшие выходные в Новочеркасском войсковом казачьем соборе состоялась церемония прибития знамени отряда "Аксай" к древку и освящения воинского символа.