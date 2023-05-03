В Курске продолжаются дорожные работы

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:







На проспекте Победы – устройство асфальтобетонного покрытия, демонтаж и установка бортового камня, поднятие и замена колодцев и дождеприемников.На улице Красной Армии – монтаж бортового камня, поднятие и замена люков.На улице Запрудной – монтаж бортового камня.На улице Белинского – демонтаж бортового камня.На улице Льва Толстого – установка бортового камня.На улице Дружининской – установка бортового камня.На улице Широкой – подготовка под укладку асфальтобетонного покрытия.На улице Мыльникова – укладка асфальтобетонного покрытия.Напомним, по нацпроекту БКД 2023 года в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.