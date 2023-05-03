В селе Красниково Курской области состоится открытие межрегионального проекта
Губернатор Курской области Роман Старовойт провел совещание по вопросам реализации межрегионального проекта «Культура.365» на базе этнографического комплекса «Парк мельниц».
Фото из официальной группы ВК Курская область
«Творческая концепция проекта заключается в популяризации культурного наследия Курской области посредством мероприятий, которые будут организованы на территории Парка мельниц в селе Красниково Пристенского района. В течение года куряне и гости Соловьиного края смогут посетить 12 различных по направлению мероприятий. Это и традиционно-обрядовые праздники, и массовые гулянья, и фестивали. Уверен, что такой подход позволит учесть предпочтения каждого», – отметил Роман Старовойт.
Открытие проекта состоится в селе Красниково 21 мая. В программе запланированы шоу самоваров, ярмарка изделий мастеров-ремесленников, выступление творческих коллективов и игровые активности.