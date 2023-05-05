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В Курске пройдет выставка-пристройство кошек и собак в добрые руки

13 мая с 12:00 до 18:00 в Курске в парке «Новая Боевка» пройдет выставка-пристройство собак и кошек в добрые руки «Ждут дома».

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 Своих новых хозяев будут ждать более 50 питомцев. Их забрали с улицы, вылечили и выходили курские приюты и местные группы помощи животным.

Гости ярмарки могут принести корма, лекарства, тёплые вещи, одежду, игрушки и амуницию для животных в приютах или купить товары ручной работы – средства от их продажи направят в пользу конкретных животных.

 Можно будет взять под опеку или забрать домой понравившегося питомца. Всех животных будут пристраивать по договору ответственного содержания, а хозяева получат подарки от фонда «Дом» и его партнёров. Также всех гостей ждут бесплатные лекции и консультации по вопросам поведения домашних собак и кошек.


 
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