В Курске пройдет выставка-пристройство кошек и собак в добрые руки

Своих новых хозяев будут ждать более 50 питомцев. Их забрали с улицы, вылечили и выходили курские приюты и местные группы помощи животным.Гости ярмарки могут принести корма, лекарства, тёплые вещи, одежду, игрушки и амуницию для животных в приютах или купить товары ручной работы – средства от их продажи направят в пользу конкретных животных.Можно будет взять под опеку или забрать домой понравившегося питомца. Всех животных будут пристраивать по договору ответственного содержания, а хозяева получат подарки от фонда «Дом» и его партнёров. Также всех гостей ждут бесплатные лекции и консультации по вопросам поведения домашних собак и кошек.