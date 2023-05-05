Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Участвуйте в акции «Бессмертный полк» в разных форматах

Организаторы акции «Бессмертный полк» в этом году приняли решение ради безопасности отказаться от традиционного шествия по всей стране.

Читайте также

Также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о решении отказаться от салюта на День Победы и организовать «Бессмертный полк» в формате онлайн-акции.

Для участия в ней необходимо на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовать рассказ о своем родственнике, который принимал участие в Великой Отечественной войне и разместить его фотографию.

Почтить память героев во всероссийском масштабе можно в День Победы, а также до и после праздника. Разместив фотографии своих ветеранов на личном автотранспорте, одежде и т.д. Подробности – на сайте polkrf.ru.

С 7 по 9 мая с 20:00 до 23:00 на Театральной площади в Курске, медиафасадах города, информационных табло в транспорте будет организована трансляция с фотографиями и историями ветеранов. В ней будут использованы ваши записи из соцсетей, сделанные до 5 мая!


+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Социальный Фонд России по Курской области изменил номер контакт-центра

В Курске продолжаются дорожные работы

В Курске создали интерактивную книгу, в которой описываются подвиги участников ВОВ

Самовольно установленные нестационарные торговые объекты будут демонтированы

В Курске пройдет выставка-пристройство кошек и собак в добрые руки

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске