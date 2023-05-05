Участвуйте в акции «Бессмертный полк» в разных форматах
Организаторы акции «Бессмертный полк» в этом году приняли решение ради безопасности отказаться от традиционного шествия по всей стране.
Для участия в ней необходимо на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовать рассказ о своем родственнике, который принимал участие в Великой Отечественной войне и разместить его фотографию.
Почтить память героев во всероссийском масштабе можно в День Победы, а также до и после праздника. Разместив фотографии своих ветеранов на личном автотранспорте, одежде и т.д. Подробности – на сайте polkrf.ru.
С 7 по 9 мая с 20:00 до 23:00 на Театральной площади в Курске, медиафасадах города, информационных табло в транспорте будет организована трансляция с фотографиями и историями ветеранов. В ней будут использованы ваши записи из соцсетей, сделанные до 5 мая!