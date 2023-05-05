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Самовольно установленные нестационарные торговые объекты будут демонтированы

В Курске демонтируют самовольно установленные нестационарные торговые объекты.

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Сносу подлежат объекты на улицах Народной, Парковой, Сумской, 1-й Кожевенной и павильон на улице Косухина.

В  комитете по управлению муниципальным имуществом напомнили, что в соответствии с федеральным законом и постановлением администрации города размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов. В областном центре она была утверждена в прошлом году.

Предприниматели были неоднократно уведомлены о незаконности размещения принадлежащих им объектов. Сейчас собственникам предложено добровольно осуществить демонтаж своего имущества до 10 мая.

 
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