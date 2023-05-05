Самовольно установленные нестационарные торговые объекты будут демонтированы

В Курске демонтируют самовольно установленные нестационарные торговые объекты.

Сносу подлежат объекты на улицах Народной, Парковой, Сумской, 1-й Кожевенной и павильон на улице Косухина.В комитете по управлению муниципальным имуществом напомнили, что в соответствии с федеральным законом и постановлением администрации города размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов. В областном центре она была утверждена в прошлом году.Предприниматели были неоднократно уведомлены о незаконности размещения принадлежащих им объектов. Сейчас собственникам предложено добровольно осуществить демонтаж своего имущества до 10 мая.