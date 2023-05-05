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Лента новостей / В регионе

В Курске создали интерактивную книгу, в которой описываются подвиги участников ВОВ

В областной научной библиотеке имени Асеева прошла презентация интерактивной книги «Живые имена Курян».

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