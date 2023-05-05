В Курске создали интерактивную книгу, в которой описываются подвиги участников ВОВ
В областной научной библиотеке имени Асеева прошла презентация интерактивной книги «Живые имена Курян».
«Телекомпания «ТАКТ»: каждая страница становится окном в прошлое, где каждый сможет узнать о жизни и подвигах отдельных жителей региона, отважных воинах. Книга была создана на основе уже имеющихся и вновь написанных детских работ о родственниках - участниках Великой Отечественной войны. Страницы истории отдельных судеб перелистнула Виктория Еськова.Как пишет