В Курске продолжаются дорожные работы
Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:
На улице Красной Армии – монтаж бортового камня, поднятие и замена люков.
На улице Запрудной – перекрытие посадочных площадок асфальтобетонной смесью.
На улице Белинского – демонтаж бортового камня.
На улице Льва Толстого – установка бортового камня.
На улице Тамбовской – замена люков.
На улице Дружининской – установка бортового камня.
На улице Широкой – подготовка под укладку асфальтобетонного покрытия.
На улице Мыльникова – устройство тротуаров.
Напомним, по нацпроекту БКД 2023 года в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.
Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.