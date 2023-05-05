В Курской области изменены размеры штрафов за административные правонарушения

- За парковку на газонах, детских или спортивных площадках гражданам придется заплатить 1,5 тыс. рублей, юридическим лицам – 5 тыс. рублей. За повторное нарушение штрафы выше: для физических лиц – 5 тыс. рублей, для юридических – 10 тыс. рублей.- Размещение аттракционов, организация катания на животных, электромобилях, электросамокатах, электроскейтбордах и других средствах без разрешительных документов влечет за собой штраф для граждан в размере 5 тыс. рублей, должностных лиц – от 80 до 100 тыс. рублей.- За несоблюдение требований к внешнему виду фасадов зданий теперь гражданам могут выписать штраф от 1 до 2 тыс. рублей, должностным лицам – от 5 до 10 тыс. рублей, юридическим лицам – от 10 до 30 тыс. рублей.- Нарушение порядка содержания некапитальных сооружений, например остановок, нестационарных торговых объектов, контейнеров для сбора мусора или урн, влечет предупреждение или штрафы: на граждан — 1 тыс. рублей, должностных лиц – 5 тыс. рублей, юридических лиц – 10 тыс. рублей.- Тем, кто не соблюдает требования к внешнему виду рекламных конструкций или к их размещению, тоже могут выписать штраф: от 3 до 4 тыс. рублей – физическим лицам, от 20 до 40 тыс. рублей – должностным лицам, от 50 до 80 тыс. рублей – юридическим лицам.Также изменены размеры штрафов за нарушение правил земляных и ремонтных работ, невосстановление в срок благоустройства территории, отсутствие ограждений или неуведомление об аварии на месте проведения таких работ.Протоколы об административных правонарушениях составляются должностными лицами органов местного самоуправления и подлежат рассмотрению административными комиссиями.