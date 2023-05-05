15 мая курские теплоэнергетики начнут сезонные испытания теплосетей
В Курске 15 мая начнется отключение горячей воды из-за ремонта теплосетей.
16 - 23 мая – в зоне котельной ООО «ТГК» (завокзальная часть Железнодорожного округа);
16 - 18 мая – в зоне котельной п. Искра;
23 мая - 5 июня – в зоне ТЭЦ-1 (Сеймский и часть Центрального округов);
30 мая - 7 июня – в зоне котельной 113-го квартала (привокзальная часть Железнодорожного округа);
30 мая - 1 июня - в зоне котельной Клюква п. Сахаровка;
6 - 8 июня – в зоне котельной п. Косиново;
14 - 27 июня – в зоне ТЭЦ Северо-Западного района (Северо-Западный, Юго-Западный микрорайоны, пр-кт Победы, СХА);
27 - 29 июня – в зоне котельной по ул. Литовская, 95Б;
11 - 13 июля - в зоне котельной п. Моква;
12 - 25 июля – в зоне ТЭЦ-4 (исторический центр города).
Также в конце июля – августе в некоторых районах пройдут повторные испытания, соответственно, новые отключения. Даты будут известны позднее.