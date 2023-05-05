Все вопросы ЖКХ куряне смогут решать через смартфон
Вышло новое мобильное приложение ГИС ЖКХ «Госуслуги. Дом».
Теперь можно будет направлять заявки в управляющую организацию, получать от нее новости, изучать отчеты о ее работе за прошедший год, а также передавать показания счетчиков и отслеживать историю расходов, просматривать и оплачивать счета за ЖКУ, участвовать в общедомовых собраниях онлайн.
Для авторизации потребуется учетная запись «Госуслуг», данные о недвижимости пользователя загрузятся автоматически. В случае, если нужная информация в системе не отобразится, можно подать заявку в управляющую организацию в мобильном приложении.
Скачать приложение можно по ссылке: Госуслуги Дом (xn----ftbabxqepd4aaxc.xn--p1ai)