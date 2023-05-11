В Курском драматическом театре будут доступны спектакли для людей с нарушениями зрения
Курский драматический театр получил грантовую поддержку благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд».
Фото с официальной сайта Курская область
В следующем сезоне спектакли «Школа жен», «В ночь лунного затмения» и «Моя жена – лгунья» будут доступны для людей с нарушениями зрения. Сотрудники драмтеатра пригласят для работы специалиста по тифлокомментированию.
«Тифлокомментирование – единственный способ сформировать для незрячих и слабовидящих людей визуальный образ театральной постановки, кинокартины или музейного экспоната. В ближайшее время планируем реализовать еще один инклюзивный проект в одном из учреждений культуры», – отметила министр культуры региона Юлия Полетыкина