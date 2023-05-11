В Курском драматическом театре будут доступны спектакли для людей с нарушениями зрения

В этом году на участие в грантовом конкурсе поступило 153 заявки от театров из 62 городов России. Размер гранта для Курской области на адаптацию показов спектаклей для незрячих и слабовидящих людей составил 150 тысяч рублей.В следующем сезоне спектакли «Школа жен», «В ночь лунного затмения» и «Моя жена – лгунья» будут доступны для людей с нарушениями зрения. Сотрудники драмтеатра пригласят для работы специалиста по тифлокомментированию.«Тифлокомментирование – единственный способ сформировать для незрячих и слабовидящих людей визуальный образ театральной постановки, кинокартины или музейного экспоната. В ближайшее время планируем реализовать еще один инклюзивный проект в одном из учреждений культуры», – отметила ми