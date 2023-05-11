В Курске продолжаются дорожные работы

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:





Улица Планерная – фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия.Улица Тамбовская – устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.Улица Красной Армии – монтаж бортового камня, поднятие и замена люков.Внутриквартальный проезд между заводом Аккумулятор и ТЭЦ по проспекту Ленинского Комсомола – укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.Напомним, по нацпроекту БКД 2023 года в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.