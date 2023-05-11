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В Курске продолжаются дорожные работы

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:

 

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Улица Планерная – фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия.

Улица Тамбовская – устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Улица Красной Армии – монтаж бортового камня, поднятие и замена люков.

Внутриквартальный проезд между заводом Аккумулятор и ТЭЦ по проспекту Ленинского Комсомола – укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Напомним, по нацпроекту БКД 2023 года в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.

 Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.
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