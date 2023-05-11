Осенью 2023 года в Рыльске и Рыльском районе откроют 2 досуговых центра

Заместитель губернатора Роман Денисов провел совещание со специалистами регионального Минстроя по вопросу строительства культурных центров в Рыльске и Рыльском районе.

В Рыльске Центр культурного развития планируется ввести в эксплуатацию уже в сентябре этого года. На эти цели выделено около 105 млн рублей, в их числе порядка 83 млн рублей из федерального бюджета.Уже выполнены работы по армированию, устройству перекрытий подвала и первого этажа. Сейчас начата кладка наружных стен второго этажа.На строительство Культурно-досугового центра имени Даниила Гранина в Рыльском районе выделено более 68 млн рублей, из них порядка 33 млн рублей - средства федерального бюджета.Здесь уже завершена кладка наружных стен и монтаж котельной. На объекте ведутся работы по устройству наружных сетей, кровли и полов.Ввести в эксплуатацию оба центра планируется в третьем квартале этого года.