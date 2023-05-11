Через «Почту России» посылки для военнослужащих в зону СВО можно отправить бесплатно

С мая можно бесплатно отправлять посылки военным в зону СВО.

Вес каждой не должен превышать 10 кг.Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях: важно передавать их операторам в открытом виде. Число таких отправлений на человека не ограничено.Почта доставит посылки в логистический центр в Москве, там их передадут представителям Минобороны, которые привезут ценный груз получателям.Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре «Почты России» по телефону 8-800-100-00-00.