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Через «Почту России» посылки для военнослужащих в зону СВО можно отправить бесплатно

С мая можно бесплатно отправлять посылки военным в зону СВО.

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Вес каждой не должен превышать 10 кг.
Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях: важно передавать их операторам в открытом виде. Число таких отправлений на человека не ограничено.
Почта доставит посылки в логистический центр в Москве, там их передадут представителям Минобороны, которые привезут ценный груз получателям.
Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре «Почты России» по телефону 8-800-100-00-00.
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