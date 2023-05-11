Куряне могут направить сообщения в госорганизации через виджеты в социальной сети «ВКонтакте»

Через официальные сообщества министерств, комитетов и организаций куряне могут сообщить о проблеме или высказать мнение, которое поступит в соответствующий орган через ПОС.







Платформа обратной связи – это единое цифровое окно, которое дает возможность принимать и обрабатывать обращения жителей по разным вопросам и получать обратную связь в срок не позднее 30 дней, в отдельных случаях – до 10 дней.Чтобы оставить жалобу или предложение, теперь достаточно кликнуть на специальный виджет в меню аккаунта госучреждения в социальной сети «ВКонтакте». Следить за статусом решения вопроса можно в личном кабинете «Госуслуг».