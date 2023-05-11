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Лента новостей / В регионе

Куряне могут направить сообщения в госорганизации через виджеты в социальной сети «ВКонтакте»

Через официальные сообщества министерств, комитетов и организаций куряне могут сообщить о проблеме или высказать мнение, которое поступит в соответствующий орган через ПОС.


 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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  Чтобы оставить жалобу или предложение, теперь достаточно кликнуть на специальный виджет в меню аккаунта госучреждения в социальной сети «ВКонтакте». Следить за статусом решения вопроса можно в личном кабинете «Госуслуг».

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