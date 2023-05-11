Куряне могут направить сообщения в госорганизации через виджеты в социальной сети «ВКонтакте»
Через официальные сообщества министерств, комитетов и организаций куряне могут сообщить о проблеме или высказать мнение, которое поступит в соответствующий орган через ПОС.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Чтобы оставить жалобу или предложение, теперь достаточно кликнуть на специальный виджет в меню аккаунта госучреждения в социальной сети «ВКонтакте». Следить за статусом решения вопроса можно в личном кабинете «Госуслуг».