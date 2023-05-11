На улице Красной Армии снова ремонт дорожного покрытия

В Курске на улице Красной Армии проводится ремонт дорожного покрытия в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На колодцах инженерных сетей устанавливают самонивелирующиеся люки, что позволяет сделать дорогу более гладкой.Это конструкция, которая опирается не на бетонный колодец, а на дорожное покрытие – в результате оно остается вровень с крышкой. Благодаря дополнительной ремонтной вставке есть возможность регулировать люк по высоте при замене дорожного полотна. Пока специалистами заменено 30 люков, всего на улице около 100.На объекте предусмотрено двухслойное асфальтирование: выравнивающий и верхний слои. После непосредственного ремонта проезжей части здесь нанесут дорожную разметку и установят новые знаки.