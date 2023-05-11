Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На улице Красной Армии снова ремонт дорожного покрытия

 В Курске на улице Красной Армии проводится ремонт дорожного покрытия в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Фото из официальной группы ВК Курская область

Читайте также

 На колодцах инженерных сетей устанавливают самонивелирующиеся люки, что позволяет сделать дорогу более гладкой.

Это конструкция, которая опирается не на бетонный колодец, а на дорожное покрытие – в результате оно остается вровень с крышкой. Благодаря дополнительной ремонтной вставке есть возможность регулировать люк по высоте при замене дорожного полотна.  Пока специалистами заменено 30 люков, всего на улице около 100.

  На объекте предусмотрено двухслойное асфальтирование: выравнивающий и верхний слои. После непосредственного ремонта проезжей части здесь нанесут дорожную разметку и установят новые знаки.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курскую область отправлено 320 саженцев кедра из Кузбасса

В поликлинике Курской городской больницы №4 начали капитальный ремонт

Куряне могут направить сообщения в госорганизации через виджеты в социальной сети «ВКонтакте»

Через «Почту России» посылки для военнослужащих в зону СВО можно отправить бесплатно

Курск продолжают озеленять

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске