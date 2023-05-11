В Курскую область отправлено 320 саженцев кедра из Кузбасса
По поручению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева из Кузбасса в Курскую область отправлены 320 саженцев кедра.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Высадка в Курской области кедровой аллеи Памяти и Славы увековечит боевой и трудовой подвиг наших предков и укрепит связи между регионами.
Сам Сергей Цивилев считает, что кедры как символ долголетия и мощи на века станут живым напоминанием о подвиге советских солдат и офицеров, которые проливали кровь, защищая нашу родную землю от фашизма.