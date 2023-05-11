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В Курскую область отправлено 320 саженцев кедра из Кузбасса

По поручению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева из Кузбасса в Курскую область отправлены 320 саженцев кедра.

 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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  Саженцам по 10 лет, каждый высотой чуть более метра. Кедры высадят в честь 80-летия победы в Курской битве на месте ожесточенных сражений.

 Высадка в Курской области кедровой аллеи Памяти и Славы увековечит боевой и трудовой подвиг наших предков и укрепит связи между регионами.

Сам Сергей Цивилев считает, что кедры как символ долголетия и мощи на века станут живым напоминанием о подвиге советских солдат и офицеров, которые проливали кровь, защищая нашу родную землю от фашизма.


 
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