Курская Коренская ярмарка в этом году пройдет в период с 15 по 18 июня
Начало ей по традиции положит Крестный ход с иконой «Знамение».
Фото из официальной группы ВК Курская область
С 15 июня стартует работа торговых павильонов и фуд-кортов. С 16 июня начнется работа Мастерового проспекта. 18 июня пройдет выступление профессиональных коллективов и любительских ансамблей.
На ярмарке будет представлено 3 экспозиции: сельскохозяйственной техники, продукции и животных. Также пройдут соревнования профессионального мастерства и конкурс «Курская буренка».
Также пройдут традиционные спортивные соревнования «Тропа богатыря».