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Курская Коренская ярмарка в этом году пройдет в период с 15 по 18 июня

Начало ей по традиции положит Крестный ход с иконой «Знамение».

 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 Один из главных вопросов – безопасность мероприятия. Деловая программа будет сокращена и разведена по нескольким локациям.

С 15 июня стартует работа торговых павильонов и фуд-кортов. С 16 июня начнется работа Мастерового проспекта. 18 июня  пройдет  выступление профессиональных коллективов и любительских ансамблей.

 
 На ярмарке будет представлено 3 экспозиции: сельскохозяйственной техники, продукции и животных. Также пройдут соревнования профессионального мастерства и конкурс «Курская буренка».

 Также пройдут традиционные спортивные соревнования «Тропа богатыря».


 
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