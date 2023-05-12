Для проведения чемпионата по велоспорту в Курском районе в выходные ограничат движение

На территории Курского района 13 и 14 мая состоятся областные чемпионат и первенство по велоспорту на шоссе.

Маршрут будет проложен по автодороге «Крым» - Верхняя Медведица – Разиньково.Точка старта планируется возле д. Верхняя Медведица, разворот - в д. Разиньково.Министерство физической культуры и спорта Курской области предупреждает жителей о том, что движение по маршруту будет ограничено 13 и 14 мая с 10:00 до 15:00.Автомобилистов просят отнестись к этому с пониманием и заранее планировать свой маршрут.