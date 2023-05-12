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В Курске уже ведется демонтаж трамвайных рельс

Под председательством губернатора Курской области Романа Старовойта прошло совещание по вопросу развития общественного транспорта и автомобильных дорог города Курска и Курской области.

 

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 Уже начат демонтаж рельс на участке от трамвайного кольца на железнодорожном вокзале до остановки «улица Октябрьская», движение трамвайных маршрутов №2 и 4 пока будет осуществляться до остановки «Хлебозавод».

С июля – августа должны приступить к работам на участке от остановки «улица Октябрьская» – до остановки «Хлебозавод». На этот период планируется заменить трамвайный маршрут № 1 автобусным маршрутом № 1А «Восточное депо – Московская площадь».

 Также обсуждалось строительство дороги, которая соединит улицу Энгельса и проспект Ленинского Комсомола.

  На совещании отметили, что по итогам первых 4 месяцев работы на маршрутах новых троллейбусов и автобусов региональный бюджет потерял порядка 14 млн рублей из-за безбилетников.
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