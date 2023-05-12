В Курске с завтрашнего дня начнет свою работу муниципальный эвакуатор

С 16 мая в Курске заработают муниципальный эвакуатор и штрафстоянка.

Теперь транспортные средства водителей, нарушивших правила стоянки будут доставляться на штрафплощадку муниципальным эвакуатором.Штрафстоянка также принадлежит муниципалитету и находится на 1-й Прогонной. В администрации города Курска заверили, что автомобили нарушителей там будут в безопасности. Стоянка оборудована видеосистемой наблюдения и охраняется круглые сутки.Стоимость эвакуации автомобиля с места нарушения ПДД составит 2223,90 рубля, а за хранение авто категории «В» - 52,62 рубля за 1 час. Расценки утвердили в региональном министерстве по тарифам и ценам.