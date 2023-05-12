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В Курской области открыта горячая линия по вопросам защиты от клещей

C 15 по 26 мая в Курской области будет работать горячая линия по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами.

 
Фото: ТК ТАКТ

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Как пишет «Телекомпания «ТАКТ» - специалисты Роспотребнадзора проконсультируют граждан о правилах индивидуальной защиты, действиях в случае присасывания клеща, признаках заболеваний, передающихся клещами, а также проинструктируют по вопросам профилактической вакцинации от клещевого энцефалита для выезжающих на эндемичные территории.

Консультацию можно будет получить в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам горячих линий Управления Роспотребнадзора по Курской области и его территориальных отделов
- в Курске 8 (4712) 58-71-86
- Железногорске 8 (47148) 2-46-49
- Льгове 8 (47140) 2-14-88
- Судже 8 (47143) 2-16-38
- Щиграх 8 (47145) 4-39-65.

Консультацию специалистов Центра гигиены и эпидемиологии можно получить, позвонив по телефонам
- в Курске 8 (4712) 22-33-02
- Судже 8 (47143) 2-21-80
- Железногорске 8 (47148) 4-51-07
- Льгове 8 (47140) 2-31-32
 - Щиграх 8 (47145) 4-20-65.
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