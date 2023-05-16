Торжественные линейки в школах Курской области пройдут очно 23 мая
В 2023 году в Курской области выпускается более 4 тысяч одиннадцатиклассников и более 11 тысяч девятиклассников.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Министерство образования и науки, в преддверии торжественных линеек, направило всем руководителям общеобразовательных организаций рекомендации по обеспечению комплексной безопасности: соблюдению мер антитеррористической защищенности, норм и правил охраны жизни и здоровья детей, а также требований пожарной безопасности.
Особенности проведения линеек в приграничных школах региона определят до 19 мая с учетом рекомендаций антитеррористических комиссий.