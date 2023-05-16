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Торжественные линейки в школах Курской области пройдут очно 23 мая

 В 2023 году в Курской области выпускается более 4 тысяч одиннадцатиклассников и более 11 тысяч девятиклассников. 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Торжественные линейки, посвященные завершению учебного года, в школах Курской области проведут в очном формате 23 мая.
Министерство образования и науки, в преддверии торжественных линеек, направило всем руководителям общеобразовательных организаций рекомендации по обеспечению комплексной безопасности: соблюдению мер антитеррористической защищенности, норм и правил охраны жизни и здоровья детей, а также требований пожарной безопасности.

Особенности проведения линеек в приграничных школах региона определят до 19 мая с учетом рекомендаций антитеррористических комиссий.
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