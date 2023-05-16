В Курской области создаются межрайонные больницы
В регионе создаются Суджанско-Большесолдатская и Солнцевско-Мантуровская центральные районные больницы
«Межрайонные больницы позволят сделать медицинскую помощь качественнее и доступнее, в первую очередь помощь врачей-специалистов. Юридическое объединение позволит использовать оборудование ЦРБ для диагностики и лечения жителей двух районов. При необходимости к врачам людей бесплатно будут доставлять автотранспортом», – рассказала министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.
Участковые терапевты продолжат работу на тех же местах. Сокращения медицинского персонала не будет.