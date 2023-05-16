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Лента новостей / В регионе

В Курской области создаются межрайонные больницы

В регионе создаются Суджанско-Большесолдатская и Солнцевско-Мантуровская центральные районные больницы

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В них будут действовать единая система управления, единая служба закупок, юридическая и кадровая службы, бухгалтерия. Объединение административных структур сделает эффективнее их работу и сократит расходы, не связанные с медицинской деятельностью.

«Межрайонные больницы позволят сделать медицинскую помощь качественнее и доступнее, в первую очередь помощь врачей-специалистов. Юридическое объединение позволит использовать оборудование ЦРБ для диагностики и лечения жителей двух районов. При необходимости к врачам людей бесплатно будут доставлять автотранспортом», – рассказала министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.

  Участковые терапевты продолжат работу на тех же местах. Сокращения медицинского персонала не будет.

 
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