В Курской области создаются межрайонные больницы

В них будут действовать единая система управления, единая служба закупок, юридическая и кадровая службы, бухгалтерия. Объединение административных структур сделает эффективнее их работу и сократит расходы, не связанные с медицинской деятельностью.«Межрайонные больницы позволят сделать медицинскую помощь качественнее и доступнее, в первую очередь помощь врачей-специалистов. Юридическое объединение позволит использовать оборудование ЦРБ для диагностики и лечения жителей двух районов. При необходимости к врачам людей бесплатно будут доставлять автотранспортом», – рассказала министр здравоохранения Курской областиУчастковые терапевты продолжат работу на тех же местах. Сокращения медицинского персонала не будет.