Точки притяжения - теперь на сельских территориях Курской области
Российский союз сельской молодежи совместно с Росмолодёжью запустили программу подготовки команд молодых специалистов для реализации социальных проектов «Кадры для села».
Предложить место, которое может стать точкой притяжения для молодежи со всей России именно в вашем селе, можно по ссылке https://vk.cc/co1imM
По итогам отбора #РССМ сформирует реестр точек притяжения на селе и добавит их в интерактивную карту Росмолодёжи «Точки притяжения».
Заявки принимаются до 20 июня.