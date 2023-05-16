Точки притяжения - теперь на сельских территориях Курской области

Российский союз сельской молодежи совместно с Росмолодёжью запустили программу подготовки команд молодых специалистов для реализации социальных проектов «Кадры для села».







Проект предусматривает отбор интересных сёл и объектов в них, которые смогут стать площадкой проведения различных мероприятий с молодёжью.Предложить место, которое может стать точкой притяжения для молодежи со всей России именно в вашем селе, можно по ссылкеПо итогам отбоформирует реестр точек притяжения на селе и добавит их в интерактивную карту Росмолодёжи «Точки притяжения».Заявки принимаются до 20 июня.