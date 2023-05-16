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Лента новостей / В регионе

Точки притяжения - теперь на сельских территориях Курской области

Российский союз сельской молодежи совместно с Росмолодёжью запустили программу подготовки команд молодых специалистов для реализации социальных проектов «Кадры для села».


 

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Проект предусматривает отбор интересных сёл и объектов в них, которые смогут стать площадкой проведения различных мероприятий с молодёжью.

Предложить место, которое может стать точкой притяжения для молодежи со всей России именно в вашем селе, можно по ссылке https://vk.cc/co1imM

По итогам отбора #РССМ сформирует реестр точек притяжения на селе и добавит их в интерактивную карту Росмолодёжи «Точки притяжения».

 Заявки принимаются до 20 июня.
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