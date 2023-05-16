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Лента новостей / В регионе

В Курске с 26 мая стартует основной этап сдачи Единого государственного экзамена.

Как рассказали в комитете образования, одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ:

 

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26 мая – география, литература, химия;
29 мая – русский язык;
1 июня – математика базового и профильного уровней;
5 июня - история и физика;
8 июня – обществознание;
13 июня – биология, иностранный язык (за исключением раздела «Говорение»);
16, 17 июня – иностранный язык (раздел «Говорение»);
19 июня – информатика и ИКТ.

По-прежнему обязательными остаются ЕГЭ по русскому языку и математике, а с выбором предметов, необходимых для поступления в высшие учебные заведения, выпускники определились еще до 1 февраля.

 
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