В Курске с 26 мая стартует основной этап сдачи Единого государственного экзамена.

Как рассказали в комитете образования, одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ:





26 мая – география, литература, химия;29 мая – русский язык;1 июня – математика базового и профильного уровней;5 июня - история и физика;8 июня – обществознание;13 июня – биология, иностранный язык (за исключением раздела «Говорение»);16, 17 июня – иностранный язык (раздел «Говорение»);19 июня – информатика и ИКТ.По-прежнему обязательными остаются ЕГЭ по русскому языку и математике, а с выбором предметов, необходимых для поступления в высшие учебные заведения, выпускники определились еще до 1 февраля.