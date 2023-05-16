https://46.gorodsreda.ru/ или через Госуслуги , выбрав одну территорию для благоустройства или проголосовать за дизайн-проекты ранее отобранных территорий.Участие в голосовании может принять каждый курянин от 14 лет и старше, на сайте
В Курске это благоустройство сквера «Спутник», сквера Афанасия Фета на проспекте Дружбы , а также площади возле ТЦ «Куряночка».
Проекты, набравшие наибольшее число голосов, будут реализованы в 2024 году.
Куряне до 31 мая могут проголосовать за объекты для благоустройства
По 31 мая продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».