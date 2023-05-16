Куряне до 31 мая могут проголосовать за объекты для благоустройства

По 31 мая продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».



