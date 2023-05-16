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Куряне до 31 мая могут проголосовать за объекты для благоустройства

По 31 мая продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

 

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Участие в голосовании может принять каждый курянин от 14 лет и старше, на сайте https://46.gorodsreda.ru/  или через Госуслуги , выбрав одну территорию для благоустройства или проголосовать за дизайн-проекты ранее отобранных территорий.

В Курске это благоустройство сквера «Спутник», сквера Афанасия Фета на проспекте Дружбы , а также площади возле ТЦ «Куряночка».

 Проекты, набравшие наибольшее число голосов, будут реализованы в 2024 году.



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