Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Статус памятника природы получит Урочище Боровая Потудань в Горшеченском районе

Урочище расположено в границах Новомеловского сельсовета Горшеченского района.

Читайте также

Цель создания памятника природы – сохранение участков ковыльной степи, мелового и петрофитно-степного комплексов. Они являются местом обитания редких видов флоры и фауны Курской области, в том числе внесенных в Красную книгу РФ.

В настоящий момент на территории урочища Боровая Потудань отмечено 35 видов грибов, 30 видов лишайников и 410 видов сосудистых растений, 57 из которых включены в Красную книгу Курской области, 5 - в Красную книгу РФ: ковыль перистый, ковыль красивейший, касатик безлистный, кизильник алаунский и проломник Козо-Полянского.

Также на территории урочища находится большая колония сурка степного, внесенного в Красную книгу Курской области. Всего туда включено 28 видов животных.


 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Сборная команда Курской области привезла медали с первенства России по всестилевому карате

Новая автомобильная дорога соединит Пристенский и Мантуровский районы

Куряне до 31 мая могут проголосовать за объекты для благоустройства

В Курске с 26 мая стартует основной этап сдачи Единого государственного экзамена.

Точки притяжения - теперь на сельских территориях Курской области

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске