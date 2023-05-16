Статус памятника природы получит Урочище Боровая Потудань в Горшеченском районе

Урочище расположено в границах Новомеловского сельсовета Горшеченского района.

Цель создания памятника природы – сохранение участков ковыльной степи, мелового и петрофитно-степного комплексов. Они являются местом обитания редких видов флоры и фауны Курской области, в том числе внесенных в Красную книгу РФ.В настоящий момент на территории урочища Боровая Потудань отмечено 35 видов грибов, 30 видов лишайников и 410 видов сосудистых растений, 57 из которых включены в Красную книгу Курской области, 5 - в Красную книгу РФ: ковыль перистый, ковыль красивейший, касатик безлистный, кизильник алаунский и проломник Козо-Полянского.Также на территории урочища находится большая колония сурка степного, внесенного в Красную книгу Курской области. Всего туда включено 28 видов животных.