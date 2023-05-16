Статус памятника природы получит Урочище Боровая Потудань в Горшеченском районе
Урочище расположено в границах Новомеловского сельсовета Горшеченского района.
В настоящий момент на территории урочища Боровая Потудань отмечено 35 видов грибов, 30 видов лишайников и 410 видов сосудистых растений, 57 из которых включены в Красную книгу Курской области, 5 - в Красную книгу РФ: ковыль перистый, ковыль красивейший, касатик безлистный, кизильник алаунский и проломник Козо-Полянского.
Также на территории урочища находится большая колония сурка степного, внесенного в Красную книгу Курской области. Всего туда включено 28 видов животных.