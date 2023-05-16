Новая автомобильная дорога соединит Пристенский и Мантуровский районы
В Мантуровском и Пристенском районах продолжается строительство новой автомобильной дороги 2-е Плоское – Черновец – Владимировка – Сейм протяженностью почти 7 км.
Фото с официальной сайта Курская область
Новая дорога соединит Пристенский и Мантуровский районы и позволит обеспечить круглогодичную транспортную доступность между селами Владимировка и Сейм.
В дальнейшем планируется организовать движение общественного транспорта, установить остановочные комплексы с наружным освещением.