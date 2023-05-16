Новая автомобильная дорога соединит Пристенский и Мантуровский районы

В Мантуровском и Пристенском районах продолжается строительство новой автомобильной дороги 2-е Плоское – Черновец – Владимировка – Сейм протяженностью почти 7 км.

Строительство началось в середине апреля. Сейчас осуществляется планировка трассы, идет разработка и уплотнение грунта. Следующим этапом будет строительство дорожного полотна.Новая дорога соединит Пристенский и Мантуровский районы и позволит обеспечить круглогодичную транспортную доступность между селами Владимировка и Сейм.В дальнейшем планируется организовать движение общественного транспорта, установить остановочные комплексы с наружным освещением.