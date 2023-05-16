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Лента новостей / Спорт

Сборная команда Курской области привезла медали с первенства России по всестилевому карате

Первенство проходило в Орле среди юношей и девушек 12-13 лет.

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 Команда была представлена воспитанниками Ассоциации Витязей и спортивной школы имени Н.И. Солодухина.

Результаты:
  1 место – Дарья Аникушина, Полина Фурсова и Валерия Гончарова (девушки, командные поединки); Дарья Аникушина (ОК, девушки, до 60 кг); Александр Векшин (ОК, юноши, до 40 кг).

  2 место – Александр Отенко (ОК, юноши, до 40 кг); Матвей Арсеньев (СЗ, юноши, до 60 кг).

  3 место – Егор Лукьянчиков (ОК, юноши, до 47 кг).

В Международных соревнованиях по киокусинкай «Belarus Open Cup» среди юниоров 16-17 лет, который прошли в Минске, серебряным призером стал курянин Дмитрий Найденов.
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