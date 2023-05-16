Сборная команда Курской области привезла медали с первенства России по всестилевому карате

Первенство проходило в Орле среди юношей и девушек 12-13 лет.

Команда была представлена воспитанникамимени Н.И. Солодухина.Результаты:1 место – Дарья Аникушина, Полина Фурсова и Валерия Гончарова (девушки, командные поединки); Дарья Аникушина (ОК, девушки, до 60 кг); Александр Векшин (ОК, юноши, до 40 кг).2 место – Александр Отенко (ОК, юноши, до 40 кг); Матвей Арсеньев (СЗ, юноши, до 60 кг).3 место – Егор Лукьянчиков (ОК, юноши, до 47 кг).В Международных соревнованиях по киокусинкай «Belarus Open Cup» среди юниоров 16-17 лет, который прошли в Минске, серебряным призером стал курянин Дмитрий Найденов.