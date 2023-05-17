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В Курской области проходят профилактические работы с отключением вещания эфирных телеканалов и FM-радиостанций

На этой неделе на объектах филиала Курского областного радиотелевизионного передающего центра запланированы профилактические работы с отключением вещания 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций.

 

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 Сегодня с 10:00 до 16:00 работы пройдут на пунктах Речица и Льгов. Отключение вещания возможно в Конышевском, Курчатовском, Хомутовском районах.

  18 мая с 10:00 до 16:00 работы пройдут в Новоберезово. Отключение телевещания может затронуть Горшеченский район. Подробный график проведения работ размещен в мобильном приложении «Телегид» во вкладке «Вещание». 
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