В Курске состоялось заседание Совета по стратегическому развитию и проектам

Заседание прошло под председательством губернатора Курской области Романа Старовойта.

Главе региона доложили об исполнении нацпроектов и ходе заключения контрактов на 2023 год.В 2023 году на реализацию национальных проектов в Курской области предусмотрено более 15 млрд рублей. Проводятся масштабные работы по строительству и ремонту больниц, ФАПов, школ, объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, по переселению из аварийного жилья, благоустройству общественных и дворовых территорий.Также обсудили вопрос своевременного заключения контрактов с подрядными организациями. Глава региона призвал министерства, еще не заключившие все договоры, максимально ускориться и не допустить срыва сроков по ключевым объектам.Был поднят вопрос о реализации нового регионального проекта по развитию туристической инфраструктуры. В текущем году в Курской области грантовую поддержку получат инициативы по развитию инфраструктуры пляжей. В рамках своих проектов предприниматели смогут провести обустройство территории, благоустройство детских и спортивных зон отдыха, приобрести новое оборудование, создать пункты общественного питания.«Несмотря на приграничный статус Курской области, экономика нашего региона развивается. Для нас особенно важно продолжать реализацию национальных и региональных проектов. Отмечу, что федеральным и областным бюджетами предусмотрено финансирование всех запланированных целей», – сказа