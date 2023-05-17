Мемориальный комплекс «Скорбящая мать» продолжают реконструировать

Продолжается работа над второй стелой, где появятся 154 имени курян, погибших в ходе специальной военной операции в 2022 году.





Реконструкция включает в себя дополнение скульптурной композиции двумя стелами – справа и слева. Первая из них уже готова, на ней нанесены фамилии 169 участников локальных войн.Мемориальному комплексу «Скорбящая мать» в Курске в прошлом году исполнилось 30 лет. На гранитные плиты памятника нанесены имена курян, погибших в разные годы при выполнении интернационального долга в Афганистане. Матери и вдовы погибших в других вооруженных конфликтах курян неоднократно поднимали вопрос установки в городе памятника, посвященного этим героям.