Курская область расширяет сотрудничество с Республикой Беларусь

Заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев и министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Михаил Аксенов встретились с представителями Республики Беларусь.

В мероприятии приняли участие гендиректор предприятия «Гродно Азот» Игорь Ляшенко, а также его курские партнеры – представители компании «Союзтекстиль-СТ». Специалисты рассказали об итогах совместной работы за первый квартал.В 2022 году был заключен меморандум о сотрудничестве между предприятиями. Новый документ дал импульс импортозамещению. Речь идет о высокотехнологичных продуктах - производстве полиэфирных нитей, пропитанных технических и кордных тканей, в том числе для шинных предприятий.«Товарооборот в прошлом году составил 700 млн рублей. По итогам первого квартала мы выполнили все намеченные цели, и товарооборот сейчас составляет уже 226 млн рублей. Мы нацелены на кооперацию, сотрудничество, пользуемся федеральными и региональными мерами поддержки», - рассказал управляющий директор компании «Союзтекстиль-СТ» Юрий Анкудинов.Представители предприятия «Гродно Азот» заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества.