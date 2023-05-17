В случае ЧС по ипотечному договору гражданам могут предоставить льготный период

Внесены изменения в одну из статей Федерального закона «О потребительском кредите (займе)».

Законом предусматривается право гражданина при возникновении чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального характера обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода по ипотечному договору.Речь идет о приостановлении исполнения обязательств либо уменьшении размера платежей. Это станет возможным в случае, если будут установлены факты проживания гражданина в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества первой необходимости в результате ЧС.