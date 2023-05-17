В случае ЧС по ипотечному договору гражданам могут предоставить льготный период
Внесены изменения в одну из статей Федерального закона «О потребительском кредите (займе)».
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Речь идет о приостановлении исполнения обязательств либо уменьшении размера платежей. Это станет возможным в случае, если будут установлены факты проживания гражданина в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества первой необходимости в результате ЧС.