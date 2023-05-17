В Курске на подвозящие и городские маршруты выйдут 89 новых автобусов малого класса
В Министерстве транспорта и автомобильных дорог Курской области подвели промежуточные итоги конкурентных процедур на обслуживание новой маршрутной сети.
В 3 лотах победителем стал «Волгоградский автобусный парк», который обслуживает маршруты №41, 46 и 50. Перевозчик будет работать с 24 автобусами большого класса и 46 – среднего.
По 3 лотам на 86 автобусов среднего класса не было подано ни одной заявки, торги считаются несостоявшимися. Заявки не поступили в связи с имеющейся информацией об отсутствии некоторых комплектующих у отечественных производителей автобусов среднего класса вместимости.