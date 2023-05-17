В Курске на подвозящие и городские маршруты выйдут 89 новых автобусов малого класса

Из 25 аукционов по 19 лотам победителями признаны курские городские перевозчики. На подвозящие и городские маршруты выйдут 89 новых автобусов малого класса.В 3 лотах победителем стал «Волгоградский автобусный парк», который обслуживает маршруты №41, 46 и 50. Перевозчик будет работать с 24 автобусами большого класса и 46 – среднего.По 3 лотам на 86 автобусов среднего класса не было подано ни одной заявки, торги считаются несостоявшимися. Заявки не поступили в связи с имеющейся информацией об отсутствии некоторых комплектующих у отечественных производителей автобусов среднего класса вместимости.