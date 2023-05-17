В Курске прошло заседание по вопросу поддержки участников СВО

Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий провел очередное заседание областной Межведомственной комиссии по вопросам деятельности филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в нашем регионе.





Фонд занимается персональным социальным сопровождением ветеранов СВО и их семей, содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, которые включают медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.Поддержкой ветеранов СВО и их семей будут заниматься социальные координаторы. Сейчас 36 кандидатов на эту должность от Курской области проходят обучение в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС в Орле.