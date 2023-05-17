В Курске прошло заседание по вопросу поддержки участников СВО
Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий провел очередное заседание областной Межведомственной комиссии по вопросам деятельности филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в нашем регионе.
Поддержкой ветеранов СВО и их семей будут заниматься социальные координаторы. Сейчас 36 кандидатов на эту должность от Курской области проходят обучение в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС в Орле.