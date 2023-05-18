Продолжается строительство двух новых дорог в Курском и Октябрьском районах

В выездном совещании приняли участие представители подрядных организаций, строительного контроля и специалисты «Курскавтодора».По его итогам подрядным организациям поручено увеличить темп выполнения работ и количество техники на отдельных участках.Новые автомобильные дороги обеспечат круглогодичное сообщение между объектами агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности, их транспортную доступность. Ввести их в эксплуатацию планируется в этом году.