Продолжается строительство двух новых дорог в Курском и Октябрьском районах
Министр транспорта и автомобильных дорог Курской области Сергей Солдатенков проинспектировал ход работ по строительству двух новых дорог.
Фото из официальной группы ВК Курская область
По его итогам подрядным организациям поручено увеличить темп выполнения работ и количество техники на отдельных участках.
Новые автомобильные дороги обеспечат круглогодичное сообщение между объектами агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности, их транспортную доступность. Ввести их в эксплуатацию планируется в этом году.