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Продолжается строительство двух новых дорог в Курском и Октябрьском районах

Министр транспорта и автомобильных дорог Курской области Сергей Солдатенков проинспектировал ход работ по строительству двух новых дорог. 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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В выездном совещании приняли участие представители подрядных организаций, строительного контроля и специалисты «Курскавтодора».

По его итогам подрядным организациям поручено увеличить темп выполнения работ и количество техники на отдельных участках.

 Новые автомобильные дороги обеспечат круглогодичное сообщение между объектами агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности, их транспортную доступность. Ввести их в эксплуатацию планируется в этом году.


 
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