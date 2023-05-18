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Строительная отрасль в Курской области развивается хорошими темпами

Этот вопрос обсудили на совещании под председательством губернатора Курской области Романа Старовойта.

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 Участники обсудили цели и задачи жилищной застройки в период до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Также они рассмотрели ряд проблемных вопросов, касающихся комплексного развития территорий, в том числе расселение старого жилого фонда, варианты строительства инженерных коммуникаций и социальных объектов.


До 2034 года планируется развитие 11 территорий общей площадью свыше 400 га с градостроительным потенциалом более 3 тыс. кв. м с применением механизма комплексного развития территорий. В течение 2023 года в областном центре на земельных участках Промышленного переулка, улиц Агрегатной и Дубровинского планируется жилищное строительство объемом 125 тыс. кв. м.

 В 2021 году на улице Энгельса начато строительство жилого комплекса «Инстеп.Сити» с планируемой численностью населения порядка 20 тыс. человек. Для обеспечения комплекса инженерной инфраструктурой в 2022-м начато строительство водовода. В этом году предусмотрено построить автодорогу.


 
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