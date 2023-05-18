В Курске стартуют работы по реконструкции изношенного участка тепломагистрали №2 ТЭЦ СЗР

С 20 мая стартуют работы по реконструкции изношенного участка тепломагистрали №2 ТЭЦ СЗР в районе улицы Студенческой от ТЦ «Линия» до проспекта Дружбы, 2.

В общей сложности специалисты компании заменят 1 256 м трубопроводов большого диаметра. Филиал АО «Квадра» – «Курская генерация» направит на эти цели 219,8 млн рублей.Новая сеть будет выполнена из труб в пенополиуретановой изоляции, устойчивых к подтоплениям, перепадам давления и температуры, с минимальным сроком службы в 40 лет. Также специалисты смонтируют новые неподвижные опоры, запорную арматуру и устройства, компенсирующие расширение трубопроводов при нагревании водой.С 20 мая монтажные бригады приступят к земляным работам и вскрытию тепломагистрали. С 25 по 27 мая на участке проведут опрессовку. На это время будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:– пр-т Дружбы, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18;– ул. Студенческая, 3, 5, 7;– пр-т Энтузиастов, 1, 1а, 3, 3а, 5.С 25 мая по 27 июня – горячее водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:– ул. 50 лет Октября, 96, 96а;- ул. Студенческая, 2, 8, 12, 16, 18, 24, 30, 32, 36, 36а, 34, 20, 22, 26, 28;– пр-т Хрущева, 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31,33, 35, 21а, 14, 16;– ул. Бойцов 9-й Дивизии, 185;– Майский б-р, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44;– ул. Косухина, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;– ул. Мыльникова, 1, 8, 8а, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а;– пр-т В. Клыкова;– пр-т Н. Плевицкой, 1, 3, 5.