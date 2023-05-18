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Лента новостей / В регионе

В Курске установлен 4-й класс пожарной опасности

Управление по делам ГО и ЧС сообщает, что на территории областного центра действует особый противопожарный режим.

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Во время него запрещены сжигание травы, мусора, разведение костров и использование мангалов.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафов:
— на граждан - от 10 000 до 20 000 рублей;
— на должностных лиц - от 30 000 до 60 000 рублей;
— на юридических лиц - от 400 000 до 800 000 рублей.

Если нарушение правил пожарной безопасности допущено на территории лесов в условиях действия особого противопожарного режима, то штрафы значительно возрастают и составляют:
- на граждан - от 40 до 50 тысяч руб.
- на должностных лиц - от 60 до 90 тысяч руб.
- на юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона руб.


 
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