В Курске установлен 4-й класс пожарной опасности

Управление по делам ГО и ЧС сообщает, что на территории областного центра действует особый противопожарный режим.

Во время него запрещены сжигание травы, мусора, разведение костров и использование мангалов.За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафов:— на граждан - от 10 000 до 20 000 рублей;— на должностных лиц - от 30 000 до 60 000 рублей;— на юридических лиц - от 400 000 до 800 000 рублей.Если нарушение правил пожарной безопасности допущено на территории лесов в условиях действия особого противопожарного режима, то штрафы значительно возрастают и составляют:- на граждан - от 40 до 50 тысяч руб.- на должностных лиц - от 60 до 90 тысяч руб.- на юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона руб.