Курские дети могут отдохнуть в санаториях и профильных лагерях Курской области бесплатно

Родители или законные представители ребенка могут подать заявление на получение бесплатной путевки в загородный детский лагерь и лагерь с дневным пребыванием через личный кабинет портала «Госуслуги».







Фото из официальной группы ВК Курская область