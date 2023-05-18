Курские дети могут отдохнуть в санаториях и профильных лагерях Курской области бесплатно
Родители или законные представители ребенка могут подать заявление на получение бесплатной путевки в загородный детский лагерь и лагерь с дневным пребыванием через личный кабинет портала «Госуслуги».
Фото из официальной группы ВК Курская область
– в личном кабинете на ЕПГУ выбрать услугу «Организация отдыха детей в каникулярное время» https://clck.ru/32Yke7;
– выбрать, кто подает заявление – заявитель (родитель) или представитель, проверить данные. В случае, если заявление подается представителем, прикрепить документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления от имени физического лица;
– прикрепить данные ребенка;
– выбрать место и указать период отдыха;
– отправить заполненное заявление.
В течение 6 рабочих дней оно будет рассмотрено и принято решение о предоставлении услуги. В первоочередном порядке путевки выделят детям участников СВО и детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также заявление можно подать по месту обучения школьника.