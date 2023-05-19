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Курянам могут установить автономные дымовые пожарные извещатели бесплатно

С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима, согласно которым в жилье многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации должны находиться автономные дымовые пожарные извещатели.



 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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В областном центре у курян есть право воспользоваться социальной льготой по бесплатной установке извещателя. Это могут сделать многодетные семьи и одиноко проживающие престарелые граждане. Помощь осуществляется однократно в виде безвозмездного приобретения и установки двух извещателей в одном жилом помещении, являющемся постоянным местом проживания.

Для получения вышеназванной меры соцподдержки необходимо обратиться в комитет социальной защиты населения города Курска (ул. Пигорева 2/17), телефон: 8 (4712) 32-54-79.


 
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