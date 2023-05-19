Курянам могут установить автономные дымовые пожарные извещатели бесплатно
С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима, согласно которым в жилье многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации должны находиться автономные дымовые пожарные извещатели.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Для получения вышеназванной меры соцподдержки необходимо обратиться в комитет социальной защиты населения города Курска (ул. Пигорева 2/17), телефон: 8 (4712) 32-54-79.