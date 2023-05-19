Курянам могут установить автономные дымовые пожарные извещатели бесплатно

С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима, согласно которым в жилье многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации должны находиться автономные дымовые пожарные извещатели.









Фото из официальной группы ВК Город Курск