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Экотакси запускает новую акцию «электровесну»

В рамках экологического проекта «Экотакси» 21 мая при поддержке сотрудников САБ по уборке города Курска жители областного центра могут избавиться от ненужных электроприборов.

 

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Сдать можно любую технику, которая имеет подключение к питанию.

Все попавшие в руки волонтеров приборы отправятся на современные предприятия для качественной переработки, где технику разберут на различные компоненты и извлекут ценные ресурсы, которые могут быть использованы вновь.

Сдать электроприборы можно будет по следующим пунктам приема:

1) 10.00-10.20 - парковка ТЦ «Кристалл» (проспект Кулакова, 20)
2) 10.35-10.55 - точка у входа в к-инотеатр «Ассоль» (ул. Малышева, 2/23а)
3) 11.10-11.30 - парковка ТЦ «Бумеранг» (ул.Студенческая, 20а)
4) 11.45-12.05 - парковка справа от ТЦ «Куряночка» (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67)
5) 12.20-12.40 - ул. Димитрова, 33 (парковка магазина «Магнит»)
6) 12.55-13.15 - парковка гипермаркета «Европа-29» (пр. Победы, 48)
7) 13.35-13.55 - 1-я Вишнёвая улица, 1, (парковка у сквера Героев 16-й Воздушной армии)

Также до конца мая у курян есть возможность заказа Экотакси на дополнительную точку, где будет собрано большое количество техники (это может быть образовательное учреждение, офис или просто дом, где вы объединитесь с соседями и друзьями).

 
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