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В Курске приступят к ликвидации борщевика Сосновского

Его ядовитый сок вызывает ожоги.

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Комитетом городского хозяйства заключен муниципальный контракт по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории областного центра.

 В рамках выполнения контракта подрядной организацией планируется ликвидировать более 10 га этого растения.
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