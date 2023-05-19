В Курске приступят к ликвидации борщевика Сосновского

Его ядовитый сок вызывает ожоги.





Комитетом городского хозяйства заключен муниципальный контракт по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории областного центра.В рамках выполнения контракта подрядной организацией планируется ликвидировать более 10 га этого растения.