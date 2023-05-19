Лента новостей / В регионе Сегодня, 10:14 В Курске приступят к ликвидации борщевика Сосновского Его ядовитый сок вызывает ожоги. Фото из официальной группы ВК Город Курск Читайте также В Курске устанавливают остановочные комплексы В Курске продолжается отлов безнадзорных животных Комитетом городского хозяйства заключен муниципальный контракт по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории областного центра. В рамках выполнения контракта подрядной организацией планируется ликвидировать более 10 га этого растения. +0 -0