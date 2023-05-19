Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Организации Курской области смогут получить статус социального предприятия

Получить статус социального предприятия в Курской области теперь смогут организации, трудоустроившие ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО.

Читайте также

В мае правительство региона расширило перечень социально уязвимых категорий, определенных федеральным законом.

«Эта мера поможет стимулировать работодателей, ведь нынешние условия возлагают ответственность и на бизнес. В 2020-м статус только ввели – социальными предприятиями стали 20 организаций, в 2022 году – уже 42. Они приняли на работу более 100 пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, многодетных и одиноких родителей и других курян из категории социально уязвимых», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов.

  Кроме того, в региональный перечень социально уязвимых граждан включены родители и законные представители, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Кореневский район сегодня обстрелян со стороны ВСУ

В Курске приступят к ликвидации борщевика Сосновского

Экотакси запускает новую акцию «электровесну»

Курянам могут установить автономные дымовые пожарные извещатели бесплатно

На этой неделе пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске