Организации Курской области смогут получить статус социального предприятия

Получить статус социального предприятия в Курской области теперь смогут организации, трудоустроившие ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО.

В мае правительство региона расширило перечень социально уязвимых категорий, определенных федеральным законом.«Эта мера поможет стимулировать работодателей, ведь нынешние условия возлагают ответственность и на бизнес. В 2020-м статус только ввели – социальными предприятиями стали 20 организаций, в 2022 году – уже 42. Они приняли на работу более 100 пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, многодетных и одиноких родителей и других курян из категории социально уязвимых», – рассказКроме того, в региональный перечень социально уязвимых граждан включены родители и законные представители, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.