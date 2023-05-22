Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Платные парковки начнут свою работу с 27 июня

Начиная с 27 июня, в Курске заработают платные парковки.
Фото с официальной сайта "Телекомпания "ТАКТ"

Читайте также

Данное  постановление уже подписано администрацией города. Все места платных парковок будут обозначены специальной синей разметкой, а также будут установлены необходимое оборудование и видеокамеры.

Стоимость одного часа парковки будет составлять 30 рублей, в зависимости от места. На Привокзальной и Красной площадях, для легковых автомобилей стоимость составит 100 рублей, а для грузовиков - 200 рублей.

 Кроме того, автовладельцы смогут приобрести месячный или годовой абонемент. Стоимость месячного абонемента составит 4000 рублей, а годового - 35,5 тысячи рублей.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Глушковский район обстрелян со стороны Украины

В Курске пройдет региональный форум «День предпринимателя Курской области»

Юные куряне привезли медали с XIII турнира по дзюдо «Весенние надежды»

Курян приглашают на празднование Троицы

За объекты благоустройства можно проголосовать в МФЦ Курской области

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске