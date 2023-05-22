Платные парковки начнут свою работу с 27 июня

Начиная с 27 июня, в Курске заработают платные парковки.

Данное постановление уже подписано администрацией города. Все места платных парковок будут обозначены специальной синей разметкой, а также будут установлены необходимое оборудование и видеокамеры.Стоимость одного часа парковки будет составлять 30 рублей, в зависимости от места. На Привокзальной и Красной площадях, для легковых автомобилей стоимость составит 100 рублей, а для грузовиков - 200 рублей.Кроме того, автовладельцы смогут приобрести месячный или годовой абонемент. Стоимость месячного абонемента составит 4000 рублей, а годового - 35,5 тысячи рублей.