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Лента новостей / В регионе

Завершены переговоры с представителями отечественных заводов — производителей автобусов

В рамках переговоров подтверждены производственные объемы на июль-август текущего года.

 
Фото с телеграмм канала губернатора Курской области Романа Старовойта

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Как сообщил в своем телеграмм канале губернатор Курской области Роман Старовойт : «Уже в июне на маршруты №43Г и 89Г выйдут 15 автобусов. Далее будем наращивать темпы: в июле 94 единицы по 18 маршрутам, в августе 30 единиц по 5 маршрутам, в сентябре 104 единицы по 11 маршрутам».

Курская область в этом году одновременно обновляет трамвай и инфраструктуру, автобусы и троллейбусы, запускаем электробусы. Изменения коснутся не только областного центра, но и других муниципальных образований. Будет обновлено 40 единиц техники, которые начнут работать на 26 маршрутах в Суджанском, Большесолдатском, Курчатовском, Октябрьском, Рыльском, Хомутовском, Глушковском, Кореневском, Курском и Железногорском районах.


 
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