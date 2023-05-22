Завершены переговоры с представителями отечественных заводов — производителей автобусов
В рамках переговоров подтверждены производственные объемы на июль-август текущего года.
Фото с телеграмм канала губернатора Курской области Романа Старовойта
Курская область в этом году одновременно обновляет трамвай и инфраструктуру, автобусы и троллейбусы, запускаем электробусы. Изменения коснутся не только областного центра, но и других муниципальных образований. Будет обновлено 40 единиц техники, которые начнут работать на 26 маршрутах в Суджанском, Большесолдатском, Курчатовском, Октябрьском, Рыльском, Хомутовском, Глушковском, Кореневском, Курском и Железногорском районах.