Завершены переговоры с представителями отечественных заводов — производителей автобусов

В рамках переговоров подтверждены производственные объемы на июль-август текущего года.





Как сообщил в своем телеграмм канале губернатор Курской области Роман Старовойт : «Уже в июне на маршруты №43Г и 89Г выйдут 15 автобусов. Далее будем наращивать темпы: в июле 94 единицы по 18 маршрутам, в августе 30 единиц по 5 маршрутам, в сентябре 104 единицы по 11 маршрутам».Курская область в этом году одновременно обновляет трамвай и инфраструктуру, автобусы и троллейбусы, запускаем электробусы. Изменения коснутся не только областного центра, но и других муниципальных образований. Будет обновлено 40 единиц техники, которые начнут работать на 26 маршрутах в Суджанском, Большесолдатском, Курчатовском, Октябрьском, Рыльском, Хомутовском, Глушковском, Кореневском, Курском и Железногорском районах.